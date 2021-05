El primer ganador del bote de 'Pasapalabra' explica por qué no volvería ahora al programa

Puede que su cara no te suene pero Juan Campoy es historia de la televisión. Hace 20 años, este ovetense se llevó el primer rosco de la historia de Pasapalabra en septiembre del año 2000, de 10 millones de pesetas, unos 60.000 euros.

Ahora, Campoy ha concedido una entrevista a El Confidencial en la que ha hablado de cómo vivió aquella época y de la nueva etapa del concurso en Antena 3 de la mano de Roberto Leal.

Campoy ganó el bote cuando era un estudiante de 24 años y un apasionado de la biotecnología, materia que estudió en un máster gracias a una beca. Asiduo a participar en concursos, reconoce haber ganado 350.000 euros en premios y hasta tres coches que terminó vendiendo.

“Ganar los 10 millones de pesetas que había en el bote fue toda una sorpresa. No lo esperaba para nada. Mi idea era ganar programa tras programa porque con cada victoria te embolsabas 200.000 pesetas (1.200 euros). Sin embargo, es cierto que aquella mañana me levanté con una sensación especial, incluso me despedí de mi madre diciéndole que ese día igual me llevaba el bote. Y así sucedió”, ha reconocido a El Confidencial.