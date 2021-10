El producto español que está arrasando en Reino Unido: ver para creer

Tengo muchas preguntas. Leyendo las webs de venta de productos, queda claro que la demográfica no es la emigrante (apenas hay ninguna pagina en castellano). Y es que… algún tipo de producto sea menos fácil de encontrar m, en cuanto a calidad no hay grandes diferencia. pic.twitter.com/pCK3tTSPjZ

Una diferencia abismal en los precios

“Los productos se venden caros obviamente por el Brexit”, comentaba en Twitter esta usuaria. Si se observan los precios de estos artículos respecto a sus precios en España, la diferencia es palpable. Si comparamos el precio del suavizante “Talco rosa” de Asevi en Amazon UK y Amazon España, podemos ver que la diferencia es de 4,95€ en España a 6,98€ en Reino Unido por el mismo suavizante.

Por otro lado, si comparamos los precios del un bote de 600ml de colonia Nenuco vemos que en España se puede obtener por 2,65€ mientras que en Reino Unido encontramos ese mismo bote a 11,21€. Una diferencia abismal teniendo en cuenta que se trata del mismo artículo.

“Cuando vivía en Cambridge, algunas compañeras de trabajo me encargaban productos de Nenuco cada vez que viajaba a España. Una me quiso pagar hasta 10£ (11,90€) por un bote de colonia y yo sin entender nada”, comentaba una usuaria en el post de Twitter. “Yo vivo en Londres y por lo que he visto y lo que me han dicho otros emigrantes contestando al hilo, es que es una moda del norte de Inglaterra (Zona Manchester, Liverpool y tal)”, explica la creadora del hilo.