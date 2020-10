El regalo de una nieta a su abuela que arrasa en Twitter: la conversación de WhatsApp es la prueba

La tuitera Paula ha publicado la conversación que tuvo con un familiar suyo después de que le hiciera un único y personalizado regalo a su abuela: un MP3 cargado con canciones que le gustan.

La joven ha compartido dos capturas de pantalla de esa conversación de WhatsApp. Tras decirle la que ha liado con el regalo, le explican a Paula que su abuela está loca con los cascos y que no se pone ni la tele.

“No se los quita. Ya nos avisó de que lleváramos llaves, que está con los cascos y no se entera. Baila sola por la casa, has creado un monstruo. No te imaginas lo que le prestan”, le comentan en los mensajes.

Pocos mensajes después, Paula le pregunta si está contenta. La respuesta es que sí: “Dice que con unas llora porque le recuerdan a su juventud y con otras se pone a bailar”.

“Echa las cortinas porque dice que dirán de esta mujer, que se ha vuelto loca con los cascos puestos todo el día y unos bailoteos que no veas”, añaden. “Dice, ‘madre si yo llego a saber esto antes’”, rematan.