El secretario LGTBI del PSOE reacciona con toda contundencia a las polémicas palabras de Josema Yuste

Gutiérrez ha sido muy crítico con el componente de Martes y Trece y no ha dudado en responder con dureza a la afirmación que Yuste hizo sobre los “gremios con los que actualmente no puedes hacer humor”, como “la raza negra” o “los homosexuales”.

“Antes podías hacer humor sobre los homosexuales o la raza negra y no pasaba nada” Sí, sí pasaba. Pero la invisibilidad de las minorías era tal que nuestras voces no se escuchaban Reírse de las mujeres maltratadas, de homosexuales o negros tiene la misma gracia que antes: 0 pic.twitter.com/4E6K0zuUD5

“Yo he visto gays entre ellos llamarse maricón y no pasa nada, pero que no se te ocurra a ti”, señaló, justo antes de reconocer que “si tengo mis principios para no hacer ciertas csas, me da igual el resto”.