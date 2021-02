El Senado declara legítimo el juicio político a Trump por el asalto al Capitolio

“Hay gente que murió ese día. Agentes que han terminado con daños en la cabeza y con daño cerebral (...). Senadores, este no puede ser nuestro futuro. Este no puede ser el futuro de Estados Unidos”, subrayó el fiscal Raskin en un emotivo alegato.

“Los sonidos de la turba acaban de rodearnos otra vez”, relató la periodista Emily Cochrane del diario The New York Times , que estuvo presente en el Capitolio tanto el 6 de enero como en la sesión de este miércoles.

Y es que Raskin no hablaba, solamente, como político, sino como padre. Un día después de enterrar a su hijo Tommy, el legislador demócrata vio cómo la horda de radicales irrumpía en el Capitolio y ponía en peligro la vida de una de sus hijas y de su yerno, que habían decidido acompañarle ese día al trabajo. Raskin recordó en su intervención cómo su hija más joven, Tabitha, y su yerno Hank, que está casado con otra de sus hijas, le arroparon el 6 de enero para que no se sintiera solo, después del funeral de su hijo, de 25 años, que se suicidó el día de Nochevieja. “Fue el día después de que enterráramos a su hermano, a nuestro hijo Tommy, el día más triste de nuestras vidas”, recordó.

En un momento especialmente emocionante, el demócrata recordó que una vez que pudo reunirse con su hija y su yerno, les abrazó y les pidió perdón por lo que acaba a de ocurrir. “Le dije a mi hija Tabitha, que tiene 24 años y es una excelente profesora de álgebra, le dije que no volvería a ser así la próxima vez que ella viniera el Capitolio conmigo y, ¿sabéis lo que me dijo? Me dijo, “papá, no quiero regresar al Capitolio”.

Raskin terminó esas palabras con dificultad, visiblemente emocionado, con la voz quebrada e intentando limpiarse las lágrimas mientras trataba de recuperar el habla.

Esas palabras de su hija fueron lo que “más impactó” a Raskin, quien también dijo haberse sentido especialmente perturbado al ver las imágenes de los manifestantes que “torturaron” y golpearon repetidamente con una bandera estadounidense a uno de los policías del Capitolio.

Raskin aprovechó para describir en detalle lo sucedido durante el asalto, cuando cinco personas perdieron la vida, entre ellas un policía. “Hay gente que murió ese día. Agentes que han terminado con daños en la cabeza y con daño cerebral. Hay gente que ha perdido la vista. Un policía tuvo un ataque al corazón, otro policía perdió tres dedos ese día. Dos agentes han acabado con su propia vida”, enumeró Raskin mientras su voz se rompía de nuevo.

“Senadores, este no puede ser nuestro futuro. Este no puede ser el futuro de Estados Unidos”, suplicó.