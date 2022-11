Nir Elias via Reuters

El ex primer ministro Benjamín Netanyahu se alzó como vencedor de las elecciones en Israel y el bloque de partidos derechistas y religiosos que le apoya sumaría una mayoría suficiente para que el polémico líder recupere el gobierno, aupado por el auge de la extrema derecha antiárabe.

Entre todos, suman 61 escaños, una ajustada pero suficiente mayoría en una Knéset (Parlamento israelí) de 120 diputados para conformar un Ejecutivo liderado por Bibi -como sus seguidores llaman al ex primer ministro-, mientras que el bloque anti-Netanyahu se estanca en los 55 escaños.

Sin embargo, son cifras preliminares, que aún pueden bailar durante la madrugada, mientras avanza el escrutinio, y los resultados definitivos no se conocerán hasta el viernes. “Es un buen comienzo, es todo lo que puedo decir. Todo depende del conteo real”, afirmó un cauteloso Benjamin Netanyahu tras publicarse las encuestas a pie de urna que le daban la victoria.

GIL COHEN-MAGEN via Getty Images

Auge de la ultraderecha en Israel

De hecho, tanto su líder Bezalel Smotrich, como el “número dos”, el extremista y supremacista judío Itamar Ben Gvir, son colonos que viven en asentamientos en Cisjordania ocupada. “Me dirijo a todos los que no votaron por mi. Somos hermanos”, señaló en un tono conciliador esta noche Ben Gvir tras conocerse los resultados preliminares, mientras sus seguidores cantaban el clásico “Muerte al árabe”, habitual en los mitines y eventos de su partido Poder Judío.

Bando anti-Netanyahu

En ese bloque también se ubica el islamista Raam -el primer partido árabe que integró un Ejecutivo israelí el año pasado-, que logra 5 escaños, uno más que en 2021, y se consolida como la principal formación árabe de Israel; frente a la coalición laica Hadash-Tal, que logra los cuatro escaños mínimos para entrar a la Knéset, y que no apoya a ningún bando.

Sin embargo, estos números no son definitivos y el panorama aún puede dar un vuelco, ya que el partido árabe nacionalista Balad no habría pasado el umbral mínimo del 3,25 % de los votos para acceder a la Knéset, pero se encuentra muy cerca de esa cota. Si la sobrepasara, tendría automáticamente 4 escaños que no irían a ningún bloque, pero dificultarían las opciones de Netanyahu de gobernar.