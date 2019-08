Elizabeth Warren (de soltera Herring, nacida en Oklahoma City el 22 de junio de 1949) puede ser un rostro nuevo lejos de EEUU, pero no desde luego en su país. Con una trayectoria docente de más de 30 años y sumergida en proyectos políticos desde 1995, es una conocida peleona que ha basado su carrera en la defensa de la clase media y en la lucha contra las grandes corporaciones y el poder financiero. Su pensamiento se resume en una de sus frases más repetidas: “hoy el Gobierno es una herramienta para los ricos y bien conectados. Por eso hay que cambiar las cosas. Y yo tengo un plan”.

En esos años tuvo a su hija, Amelia, y quedó embarazada de su hijo Alexander. La echaron precisamente por estar encinta. Ella se repuso y, con una tripa de ocho meses, se graduó en Derecho, la carrera que había empezado mientras tanto. Mercantil, procesal y concursal. Desde casa, tras el parto, preparaba documentos, como testamentos. Pero no era suficiente. Ansiaba más. Dio un giro a su vida, se divorció y emprendió su carrera como profesora universitaria. Siempre había querido ser maestra. En 1977 empieza de docente en Rutgers y cierra el ciclo cuando se convierte en senadora en Harvard. Ha dado clase hasta en seis universidades, centrándose en investigaciones sobre las bancarrotas de las familias norteamericanas, su impacto en su salud o la carga extra de ser mujer en entornos en crisis. Es autora de tres libros y coautora de seis, y una de las investigadoras más citadas en artículos científicos en su área.

Casada nuevamente en 1980 con el profesor de Historia del Derecho Bruce Mann (aunque mantuvo el apellido de su primer esposo, por el que hoy la conocemos), fue militante republicana entre 1991 y 1996, pero los resusltados de sus investigaciones y el análisis de gestiones de este partido en momentos cruciales de la historia de EEUU la llevaron a caerse del caballo. Esa no era su fe. No nos confundamos: Warren dice de sí misma que es “capitalista hasta los huesos”, pero de ahí la sistema feroz de la derecha, hay un trecho. Se hizo demócrata y comenzó con un activismo muy claro en favor de la protección de los consumidores, la igualdad de oportunidades económicas y el establecimiento de una red de asistencia social y sanitaria justa.

La ‘sheriff’ de Wall Street

Empezó pidiendo leyes que ayudasen a las familias en caso de hundimiento (“unos salvan bancos, otros salvan familias”, se lee en uno de los carteles que la recibieron recientemente en la ciudad de Lawrence) y su rostro se hizo conocido en la crisis que comenzó en 2007, cuando exigió regulaciones bancarias más estrictas, un programa de alivio para particulares y, al fin, su gran legado hasta ahora, la creación de una Oficina de Protección Financiera del Consumidor, con la que evitar abusos como los de las comisiones de las tarjetas o estafas como las hipotecas basura. Todo lo hizo como asesora o especialista en grupos del Congreso y con el presidente demócrata Barack Obama, que en 2010 la nombró consejera especial para parir la agencia... aunque su perfil combativo hizo que la dejaran fuera de la presidencia. El cargo, para otro.

En esa agencia y lo que supone está la raíz de su mensaje, ahora, como candidata. “Si usted no tiene un asiento en la mesa, probablemente esté en el menú”, es otra de sus frases recurrentes. Warren tiene claro que no puede quedar todo (cómo se mueve el mundo) en manos de las grandes corporaciones, sino que los ciudadanos tienen que tener voz, voto y capacidad para decidir y defenderse. No extraña, pues, saber que la revista Time la llamó en 2013 “la nueva sheriff de Wall Street”.