Italia va a las urnas en un mes: favoritos, alianzas, propuestas y miedos del 25-S

Lo que piensa Meloni

Meloni, de 45 años y periodista de formación, es una ultraderechista de libro. No hay más que recordar el discurso que dio para Vox en un mitin de su campaña a las elecciones andaluzas, en junio: “Sí a la familia natural, no a los lobby LGTBI, sí a la identidad sexual, no a la ideología de género, sí a la cultura de la vida, no al abismo de la muerte, sí a la universalidad de la cruz, no a la violencia islamista, sí a fronteras seguras, no a la inmigración masiva, sí al trabajo de nuestros ciudadanos, no a las grandes finanzas internacionales, sí a la soberanía de los pueblos, no a los burócratas de Bruselas y sí a nuestra civilización y no a quienes quieren destruirla”. Cultura del miedo, el desprecio u el resentimiento en perfecto español, que para algo pasó su infancia en las Islas Canarias.