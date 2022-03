Enfado tremendo con lo que le pasó a una joven con una profesora universitaria: "Qué vergüenza"

“Una profesora de la universidad me acaba de preguntar en medio de toda la clase si quiero que me ayude a deshacerme del acento andaluz para ganar credibilidad cuando hablo”, ha escrito Julia.

Julia, en respuesta a una amiga, ha contado su reacción: “Me he quedado sentada callada, es que no me lo podía creer… Ya cuando he salido de la clase he pensado en todo lo que debería haber soltado”.