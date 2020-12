El consejero de Justicia de Madrid: "El principio de igualdad es tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales"

El consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, Enrique López, intentó defender este jueves las declaraciones que pocas horas antes había hecho la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en las que aseguró, refiriéndose a los escándalos de Juan Carlos I, que “no todos somos iguales ante la ley”.

Y casi fue peor. Porque, en declaraciones a los periodistas tras participar en una entrega de premios, López dijo lo siguiente:

Después añadió que el rey emérito tiene derecho a regularizar su situación fiscal, en referencia a los 680.000 euros que declaró para ello y que ya está investigando la Fiscalía.

Estas declaraciones de López se producían horas después de que Ayuso dijera esto en la Asamblea de Madrid en defensa de Juan Carlos I:

“Por supuesto que la ley es para todos la misma, pero no todos somos iguales ante la ley. Y le voy a decir otra cosa, el rey don Juan Carlos no es como usted, ni muchísimo menos. (...) Vayan todos mis respetos para él y su trayectoria, que no es un ciudadano más, no es como ustedes, qué se van a creer”.