Díaz Ayuso presume de modelo pese a las cifras: "¿Qué comunidad ha hecho más que Madrid contra la pandemia?"

También quería sacar pecho por los test rápidos, por ser la “referencia” nacional. “Hasta que no se puso la presidenta madrileña nadie se había puesto con los test de antígenos. El año pasado el Gobierno dijo que no”, aunque ha acabado admitiendo que “hemos pagado de más” por los nuevos test, ya que “ha habido problemas de abastecimiento” , con un sobrecoste de “12-14 millones de euros” por la falta de materiales. No obstante, ha asumido que Madrid y el resto de territorios “hemos pagado de más absolutamente por todo en la pandemia”.

Lo ha hecho en una entrevista este lunes por la tarde en La ventana de Madrid de Radio Madrid (Cadena SER), donde ha puesto en valor su “modelo mixto” como ejemplo de buena práxis frente al “inexistente Gobierno de Pedro Sánchez”. “Madrid actuó eligiendo el mal menor, porque la vida es lo primero pero no tenemos derecho a arrasar con la actualidad económica... porque si me dices que cerrar es la solución para salvar vidas, qué hace el Gobierno que no cierra. La solución no es esa”, ha aseverado.

Preguntada por las condiciones económicas de los sanitarios en refuerzo, ha explicado que “ahora mismo, se han aumentado casi al doble las bonificaciones en turnos de refuerzo, no sé la cifra exacta, como no sé la de todos los trabajadores, pero sí sé que la comunidad ha hecho un esfuerzo en la sanidad para ser una de las mejores pagadas del país”. Sin valorar las cifras expuestas por el periodista Javier Casal, que dejan a Madrid en mal lugar frente a otras comunidades, la presidenta se ha limitado a apuntar que “se ha hecho un esfuerzo importante”.

También han resonado sus críticas a los sanitarios como supuestos responsables de las deficiencias en centros de salud. Ayuso ha negado la mayor, porque “eso sentó muy mal a quienes no escucharon cómo me expresé en la entrevista, donde reconocí una y otra vez el trabajo de los sanitarios”.

No obstante, ha vuelto a la carga, algo más matizada: “Hemos recibido quejas de algunos ciudadanos de que en algunos centros de salud no se atienden las llamadas. Y yo creo que eso no tiene que ver con una atención sanitaria, sino con una atención al ciudadano. Mi obligación es saber por qué pasa, no mirar para otro lado”.

Ayuso también ha echado balones fuera sobre la polémica de las denuncias por sabotaje en el Hospital Isabel Zendal, que quedaron sin resolver por la imposibilidad de encontrar un ‘culpable’. Irónicamente, ha dejado caer que “fue poner la denuncia y de manera mágica se pararon esos sabotajes y la Fiscalía los probó. Lo que no pudo demostrarse fue la autoría de esos sabotajes”. Posteriormente, ha añadido que “si el Zendal lo abre un político de izquierdas le hacen homenajes y estatuas, pero como lo hizo una del PP...”.

Niega cualquier “aspiración nacional”

La mandataria regional, hoy noticia por evidenciar su tregua con Génova al aparecer junto al número dos del PP, Teodoro García Egea, en un acto, ha insistido en que su sitio es Madrid y que no tiene ninguna “aspiración a nivel nacional”. De nuevo al ataque contra Pedro Sánchez, al que ha acusado de ser socio de Bildu y los separatistas, ha asegurado que ella misma “está al servicio de España, porque Madrid va de lo local a lo universal”.

“Como presidenta de la Comunidad de Madrid no estoy en un terruño, estoy en una tierra universal de oportunidades y me debo a la región que me vio nacer y por la que me voy a dejar todo”. Así, no ha ratificado que vuelva a ser candidata regional en 2023... aunque sí quiere ser la líder del partido en la región en un Congreso que será en 2022 y que querría “lo antes posible”.

Eso sí, 2023 podría ser el principio de su fin, como ha explicado al echar cuentas sobre su futuro. A preguntas del periodista Javier Casal se ha ratificado en su compromiso de estar no más de ocho años “al frente de la Comunidad de Madrid, porque cuando se está demasiado tiempo en un sitio ya no se es el mismo”. “Trabajo 15-17 horas al día y como hay que saber dejar las cosas a tiempo, esa es mi intención”, ha rematado.

Madrid se personará como acusación particular en el caso de las menores

Ayuso también ha tenido que tratar la cuestión de las menores prostituidas y que estaban tuteladas por la Comunidad de Madrid, adelantando que la región se personará como acusación particular y que “darán todas las informaciones necesarias” pero con cautela porque la investigación sigue abierta.

“Las niñas están protegidas de esta trama, pero la investigación es muy compleja... En numerosos centros tenemos abiertas investigaciones por lo penal”. “En esta última red hemos conocido que eran los entornos familiares los que abusaban de ellas, por lo que la situación es muy difícil”.