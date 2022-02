ERC y PNV escenifican su decepción con el Gobierno con su 'no' a la reforma laboral

Distinto tono, pero mismo sentido del voto: no. Dos de los socios preferentes del Gobierno de coalición, PNV y ERC, han mostrado desde la tribuna su decepción con el Ejecutivo, que quedará plasmada en la votación de la reforma laboral, que saldrá adelante con el apoyo de Ciudadanos, PdeCAT y UPN.

El más duro ha sido el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, que ha acusado al Gobierno de “presionar” a su formación y de sentar “un precedente peligrosísimo” al llevar al Congreso un acuerdo inamovible.

“El diálogo social está muy bien, la respetamos enormemente y nos parece muy hábil que estén todos. Pero las leyes se hacen en el Congreso, guste más o guste menos. Cuando vienes aquí diciendo que esto es lo que hay y no se toca, no te crees que el Congreso sea la sede de la soberanía popular, sino que es un notario que sella acuerdos. Eso sienta un precedente peligrosísimo que no aceptamos”, ha lamentado.

“ERC no funciona bajo amenaza, esto no ha sido un proceso de negociación, ha sido un proceso de presión y negación. Aquí la posición inexplicable no es la nuestra”, ha agregado Rufián.