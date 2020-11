Lo que no debes creerte de lo que muestra 'The Crown' sobre la relación de Carlos y Camilla

Esa F y esa G no son de Fred y Gladys. La F y la G que golpearon duramente a Diana días antes de su boda con Carlos son de Girl Friday, como apunta el periodista Jonathan Dimbleby. Según éste, Carlos llamaba así a Camilla. Juega a favor de esta teoría que es el autor del libro Prince of Wales: A Biography (Príncipe de Gales: una biografía), publicado en 1994.

En el documental de 2017 Diana: In Her Own Words, la princesa cuenta que recibió la carta al mudarse a Clarence House. “Había una carta en mi cama de Camilla, fechada dos días antes. Decía: ’Qué noticias tan emocionantes sobre el compromiso. Vamos a almorzar pronto cuando el Príncipe de Gales vaya a Australia y Nueva Zelanda. Y me encantaría ver el anillo”, le escribió.

“El príncipe Carlos vio a Camilla una vez entre el compromiso y el matrimonio. Fue para entregarle la pulsera”, cuenta. “Tras esto, según mi entendimiento, no se vieron hasta 1986”. Según la biografía de Sally Bedell Smith, autora del libro Diana in Search of Herself: Portrait of a Troubled Princess, fue entonces cuando retomaron su aventura.