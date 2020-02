Erundino, de 'Los Lobos' de 'Boom', sorprende con su dura crítica a 'Pasapalabra'

Erundino Alonso es uno de los concursantes más famosos de la actualidad en España. El integrante de Los Lobos de Boom, que ganó el pasado mes de julio junto a sus compañeros el bote más alto de la historia de la televisión, ha reaparecido recientemente en El Cazador, el nuevo formato de TVE.

El manchego ha concedido una entrevista a Fórmula TV en la que ha repasado la actualidad, lo que hizo con el premio de Boom y ha hecho una dura crítica de Pasapalabra, el concurso con el que ha rivalizado durante varios años.

Preguntado por si le gustaría ver a Juanra Bonet en Pasapalabra, ahora que el formato llega a Antena 3, Erundino ha deseado que eso no suceda. “Boom me parece que es un programa que ha sabido crecer fenomenal, que llega a un montón de gente, que es superinteresante, divertido y bonito, más interesante que Pasapalabra”.

No se ha cortado a la hora de definir al hasta ahora programa de Telecinco: “Es una serie de pruebas sin mero interés, al que van famosos para que resulte atractivo para la gente y luego un rosco, que es un formato que funciona muy bien y que te atrae”.

Además, se ha deshecho en elogios a los guionistas de Boom al saber encontrar preguntas para todos los públicos.

Erundino también ha hablado del premio que ganó y de cómo le ha cambiado la vida: “No mucho. Tener dinero no significa ganar el bote de Boom, yo creo que todo el mundo sabe que la gente que tiene pasta, tiene pasta de verdad. Con esto no me estoy quejando, ni estoy diciendo que no es un premio estupendísimo, ni que no sea la releche. Pero si te gusta hacer una cosa, ¿por qué vas a dejar de hacerla? Yo estoy en El Cazador por gusto”.

Sobre si mantiene el contacto con el resto de Los Lobos, Erundino, que ahora mismo está en una excedencia de su trabajo como ingeniero de montes en la junta de Castilla-La Mancha, ha afirmado que sí y ha contado que ahora en breve se irán a La Patagonia de viaje.