¿Es normal hablar solos?

Como adulto, es probable que en algún momento de tu vida hayas hablado contigo mismo en voz alta o en tu mente. Algunas personas lo hacen por costumbre y les resulta útil. Pero seguramente te preguntas si es algo normal, bueno o incluso malo.

¿Es un síntoma de una enfermedad mental hablar contigo mismo?

“Es completamente normal y, por tanto, muy común, hablar solos”, asegura la doctora en psicoterapia Laura F. Dabney. No es una costumbre que haya que superar ni un síntoma de problemas mentales. Es más común de lo que parece.

“Lo cierto es que todos hablamos con nosotros mismos”, sostiene Vironika Tugaleva, autora de The Art of Talking to Yourself. Quizás sea raro que lo hagas en voz alta en un lugar público, pero todos tenermos conversaciones a distinto nivel en nuestra mente para dar sentido a los sucesos del día a día.