Es fácil ponerse a mirar Instagram y dar por hecho que todo el mundo lleva una vida mucho mejor que la tuya. No obstante, muchas veces esto no tiene nada que ver con la realidad, según Ree Langham, psicóloga y escritora en ParentingPod.com.

"Lo que ves es sólo la cáscara exterior de lo que puede estar ocurriendo dentro. En otras palabras: la gente saca lo que los demás quieren ver", resume Langham.

"Quizá piensas que tu vida es un asco porque alguien tiene un coche caro, un par de niños, un buen trabajo, una pareja genial, un perro mono y una casa espectacular con jardín, pero no sabes qué ocurre detrás de sus paredes", añade Langham. "Esa persona que crees que tiene una vida mejor puede estar muy, muy triste cuando la gente no está mirando".

6. "Seré feliz cuando..."

Vincular tu felicidad a un logro en el futuro —como perder 7 kilos, enamorarse o conseguir un ascenso— es un juego peligroso. La psicóloga Nicole Issa recomienda cambiar tu patrón de pensamiento para no estar siempre deseando que cambien tus circunstancias.

"En su lugar, piensa en lo que imaginas que será diferente cuando te mudes, pierdas peso, encuentres el amor, etcétera, y qué te hará feliz entonces, e intenta cultivar algunas de esas cosas ahora", dice.

Issa te anima a tener en cuenta que puedes ser feliz ahora si intentas trabajar en esas cosas con pequeños cambios, y que tendrás mayor probabilidad de llegar a donde quieres llegar si eres feliz. Da el primer paso comiendo sano o descargándote una aplicación para ligar. Disfruta de esos pequeños pasos, que pueden ir creciendo rápidamente.

7. "No me debería sentir así"

"Juzgarte a ti mismo por tus emociones es como juzgarte por tu temperatura corporal. Está fuera de tu control", ilustra Tina Gilbertson, psicoterapeuta y autora de Constructive Wallowing: How to Beat Bad Feelings by Letting Yourself Have Them. "Es habitual creer que podemos escoger nuestras emociones, pero si lo piensas bien, no tiene sentido. Si pudiéramos elegir nuestros sentimientos, ¿por qué no iba a estar feliz todo el tiempo todo el mundo?".

Abby Thompson, terapeuta familiar y de matrimonio, coincide, y añade que los sentimientos pueden actuar como barómetro de lo que nos ocurre por dentro.

"Todos nos sentimos mucho mejor si dejamos que se produzcan", asegura.

8. "Siempre me ocurren este tipo de cosas"

"Muchas veces cuando se te avería el coche, acabas en una cola que no avanza, se te pierde la maleta, te retrasan el vuelo o recibes un artículo que viene roto, tu primer impulso es quejarte porque siempre te pasan a ti esas cosas. ¿En serio? ¿Siempre?", se pregunta la psicoterapeuta Toni Coleman.

Coleman opina que se debería prohibir este tipo de pensamiento porque pinta a un individuo como víctima de circunstancias injustas, que sólo refuerza una actitud negativa sobre cómo le trata el mundo.

Cuando surgen este tipo de pensamientos, Coleman propone pararte en mitad de ese pensamiento y sustituirlo por algo como: "Mierda, hoy voy a llegar un poco tarde, pero es casualidad y tampoco me afecta tanto al esquema de cosas".

"Sustitúyelo por cualquier pensamiento positivo —si es de humor, mejor— y sigue adelante", aconseja Coleman.

9. "Ojalá me pareciera más a él o a ella"