¿Es posible usar 'demasiado' un vibrador?

“Piénsalo así: es como cuando te sientas sobre una de tus piernas y se te queda dormida, pero luego vuelve a la normalidad y todo sigue funcionando”, compara Gigi Engle, sexóloga y autora de All the F*cking Mistakes: A Guide to Sex, Love, and Life. Del mismo modo, tienes que darle a tu clítoris un tiempo para recuperarse y no debería tardar en volver a la normalidad.