"Ese joven positivo por estar de botellón me llama hoy llorando porque su padre está en la UVI"

La sanitaria Monserrat Juan Asensio ha hecho una potente llamada a la reflexión con la carta que ha escrito al diario asturiano La Nueva España en la que relata la experiencia que ha tenido un joven que se contagió del coronavirus en un botellón.

La profesional asegura que hace su escrito “no solamente indignada, sino también, enfadada, cansada”, indignada de ver “las actitudes incívicas de algunos”. Subraya que en marzo “teníamos disculpa porque no sabíamos lo que se nos venia”. “Pero es que ahora en octubre, todo el personal de hospitales y atención primaria (que ya habíamos avisado), estamos agotados física y psíquicamente. ¡No podemos más!”, exclama.

La sanitaria subraya que muchos compañeros están ya de baja por ansiedad, por estrés o por coronavirus y todos están hartos de ver imágenes de personas jóvenes y no tan jóvenes bebiendo en terrazas sin mascarilla e incluso del mismo vaso.

En este punto cuenta un caso personal. Dice que habló con un joven sobre ello y éste le dijo que no podía dejar de divertirse y que le daba igual todo mientras no fuera alguien de su familia quien estuviese enfermo.

“Este mismo joven me ha llamado hace poco para decirme que ha salido de botellón y ha dado positivo en COVID-19. Pero que le da igual. A los pocos días me vuelve a llamar, llorando, que su padre esta en la UVI, con Covid. Que qué hace. Le contesto: Ahora, rezar por tu padre para que viva. Me dice que soy muy dura, que pensaba que lo iba a consolar. Enseguida le contestó: ¿Y si fuera mi padre el que estuviera en la UVI? Te daría igual porque como no era de tu familia, seguirías con tus fiestas”, escribe, durísima, la sanitaria.

“El único consejo que le he dado es que hable con sus amigos, compañeros y les diga su situación, que les haga entender que lo que se está viviendo en España y en el mundo no es una tontería y que los sanitarios estamos agotados. ¿Qué pasaría si una gran mayoría de los sanitarios nos ponemos enfermos?”, se pregunta.

La profesional se muestra también enfadada con los políticos porque “no son capaces de ponerse de acuerdo ni aunque los maten” y se pregunta por qué no han hecho caso antes a los que saben, los científicos, y por qué se ha priorizado todo lo económico a lo humano.