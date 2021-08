'Espejo Público' entrevista al dueño del asador ultra denunciado por explotación laboral

Varias personas en Twitter están criticando el programa de este lunes de Espejo Público (Antena 3) por una entrevista sobre la supuesta falta de camareros a un hostelero dueño de un asador ultra que fue denunciado por explotación laboral.

Se trata de José Eugenio Arias, el dueño del Asador Guadalmina, en Marbella, conocido por su rechazo a la ley Antitabaco en 2011, su veto a Pedro Sánchez y el resto de su Gobierno y su política “anti rojos”.

“Esto no es una cosa nueva. Llega el verano y en hostelería y otros negocios necesitamos gente y nos encontramos con que no hay gente. Bueno, sí hay gente pero no quieren trabajar. Esto es debido a que no se está obligando a la gente a trabajar”, ha dicho Arias en directo. “La culpa la tienen los sindicalistas que viven del cuento”, ha añadido. “Tenemos muchísima gente cobrando el paro o paguitas de 400 u 800 euros y están en su casa y esto es una realidad”, ha señalado.