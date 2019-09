El espontáneo del acto de Errejón la vuelve a liar en 'Cuatro al Día'

Paco ha explicado que “a mí no me pagó nadie por ir”, y ha añadido que “yo pasé por allí y vi que era un acto de Íñigo Errejón abierto, público; si hubiera sido un acto cerrado yo no hubiera hecho presencia. De hecho se me entregaron dos cartulinas, verde y roja, para que votara”.

Como se podía prever, la entrevista no ha sido del todo calmada. Entre constantes cortes y enfados, Paco ha reprochado a los tertulianos varias veces sus palabras e incluso la interpretación que hacía de lo que él mismo opinaba. Incluso, ha llegado a amenazar con abandonar la conexión mientras respondía a Chaparro: “Si ustedes no me dejan hablar se corta la entrevista y asunto terminado”.

La presentadora ha intentado calmarle y le ha llegado a invitar a acudir al plató del espacio de las tardes de Cuatro, pero Paco ha rechazado la oferta. “No estamos entre amigos, como mucho estamos entre conocidos”, ha señalado, cortante.