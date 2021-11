Esta escena de un trabajador de Cádiz en TVE se está compartiendo de forma masiva en Twitter

Obrero resume #HuelgaMetalCadiz en 1 min:



"Q se entere toda España y todas las TVs: no pedimos de más, pedimos que no nos quiten (pluses tóxicos, paga extra...). Luchamos para que no nos quiten. SOMOS OBREROS, NO DELINCUENTES. Venimos a luchar x 1 convenio digno, q ya es hora". pic.twitter.com/zERSRVAKdE