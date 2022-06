Estados Unidos levanta las restricciones de vuelo a Cuba impuestas por Trump

YAMIL LAGE via Getty Images

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken , ha explicado que el Ejecutivo estadounidense ha levantado este miércoles una serie de restricciones de vuelo a Cuba impuestas por el ex presidente Donald Trump .

De cara a la Cumbre de las Américas

La visión que llevará Washington a la cumbre es que la migración irregular no es solo un asunto de la frontera entre Estados Unidos y México, sino “un problema regional que afecta a casi todos los países” americanos, y buscará que todas las naciones asuman sus “responsabilidades”, afirma Juan González, principal asesor para Latinoamérica del presidente estadounidense.

González, la pasada noche, se negó a concretar si se invitará a la cita a Juan Guaidó, el líder de la oposición de Venezuela, reconocido como presidente por una cincuentena de países occidentales. EEUU”sigue reconociendo como presidente interino” a Guaidó, a quien apoya desde 2019 para liderar un diálogo que lleve a Venezuela a unas “elecciones libres”, pero no dicen si estará o no en la cita. González admitió que en la región “hay Gobiernos con visiones diferentes” con los que EEUU mantiene conversaciones para que la cumbre no fracase.