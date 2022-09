"Estás buenísima, pero no procede": la tajante respuesta de India Martínez por sus últimas fotos

Otro añadía: “Qué hartazgo de este tipo de fotos”. Y otro más: “Estás increíble, pero creo que no toca que tú que eres una gran artista enseñes tu cuerpo como si fueses una instagramer cualquiera. Lo siento, estás buenísima, pero no procede”.

“A los que piensan que no puedo subir fotos en bikini porque soy cantante… o que no me hace falta enseñar… O que es para provocar al personal… LO HAGO PORQUE ME DA LA GANA, PORQUE ME DA IGUAL LO QUE PIENSEN LOS DEMÁS, Y PORQUE SOY UNA MUJER LIBRE. (ahí lleváis otra)”,ha replicado.