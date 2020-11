Ester Expósito zanja tajantemente los rumores de si se ha sometido a operaciones estéticas

La actriz Ester Expósito convierte en oro todo lo que toca. La joven interprete de 20 años es la española con más seguidores en Instagram (acumula más de 26 millones) y el vídeo que hizo este verano bailando reguetón se convirtió en el más visto de la historia de la red social con más de 57 millones de reproducciones.

Pero la figura de Expósito también está ligada a continuas especulaciones, como las relacionadas con su físico. Son habituales ver debates y artículos sobre si la actriz protagonista de Élite se ha operado o no, algo que ella ha zanjado en un encuentro con Icon, de El País.

“Mira, ahora con esto de la fama, por así decirlo, ha salido el tema de las operaciones estéticas. Resulta que me he hecho toda la cara. Es acojonante. ¡Si no me ha dado tiempo! No me he hecho nada”, ha sentenciado.

Expósito, que ha reconocido que ha cambiado y que lo va a seguir haciendo, ha confesado que es lo que más le enfada: “Lo que más me molesta es que no conozco a ningún actor al que, por mucho que haya cambiado de los 15 a los 25, se le cuestione ni se analice si su belleza es natural. Como se supone que los hombres no se operan, en cuanto una mujer está en el disparadero se especula sobre ello”.

“Lo que me jode es que utilicen mi imagen para vender una serie de cirugías estéticas, para fomentarlas o decirles a las niñas: ‘Si queréis estar como ella tenéis que haceros todo esto’”, ha concluido.

Además, la joven también ha explicado lo mal que llevó parar su día a día en el confinamiento tras más de dos años de trabajo continuo: “Fue horrible. Yo convivo con la ansiedad desde antes de la fama. Siempre estoy que me va a mil la cabeza. Me vine muy abajo, tenía ansiedad a diario, no sabía dónde meterme. Yo necesito mucha actividad, amo trabajar y lo echaba de menos”.