Esto cuesta comer en Lasarte, el restaurante 'tres estrellas' en el que no pudo comer Ibai

La entrevista de Jordi Évole a Ibai Llanos de este domingo en Lo de Évole ha generado un malentendido de lo más curioso.

El creador de contenido contó lo que le sucedió al ir a comer a un restaurante “caro” de Barcelona. En dicha charla emitida en laSexta, Llanos aseguró que no pudo comer en el local de Arzak en Barcelona por ir en pantalón corto.

Pero fue un error puesto que Juan Mari Arzak, uno de los cocineros más conocidos y respetados de España, no tiene restaurante en Barcelona y sí en Donosti. La cuenta oficial del restaurante se ha tomado con humor lo sucedido y ha invitado a Ibai a acudir cuando sea menester a su local.

El propio streamer pidió perdón poco después en uno de sus directos en Twitch por su error: “La he liado porque soy gilipollas”. Ibai explicó que, en realidad, el restaurante es Lasarte “y no es de Arzak, es de Martín Berasategui. Es de otro cocinero vasco, me confundí, pido perdón”.

“El restaurante está en todo su derecho de echarme porque iba en chándal”, dijo en el directo. Llanos afirmó que contó la anécdota simplemente porque le hacía gracia y no le dio más importancia.

En ese mismo directo, Ibai comentó que irá “dentro de muy poco” a comer a Lasarte y que se pondrá unos vaqueros para la ocasión.