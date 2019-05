"Europa es como un Ferrari con un motor de hace 70 años"

¿Podrías explicarme, en pocas palabras, la diferencia entre la estructura actual de la UE y el tipo de Europa federal que promueve FAEF?

En una federación tienes un organismo federal y varios estados miembros soberanos. Los estados miembros comparten su soberanía con el organismo federal y le piden que se encargue de un conjunto limitado de poderes específicos (por ejemplo, defensa y política exterior, inteligencia, legislación general de derechos civiles, protección ambiental, moneda, etc.). Todas las demás áreas quedan en manos de los estados miembros. La federación se ocupa únicamente de los intereses comunes de todos los estados miembros; intereses y retos que no pueden ser resueltos por los estados individualmente. La actual UE no es una federación, sino un sistema intergubernamental. No se basa en una constitución, sino en tratados o acuerdos en áreas políticas concretas. Si los gobiernos llegan a un acuerdo, pueden tomar cualquier decisión dentro del Consejo Europeo [que reúne a los Jefes de Estado y de Gobierno], sin ninguna restricción, porque, a diferencia de un sistema federal, no tienes una constitución que defina claramente los límites de los poderes del gobierno federal.

¿Es una estructura federal más democrática? ¿Por qué?

Porque, incluso si ahora mismo tenemos un Parlamento Europeo cuyos miembros son elegidos por los ciudadanos europeos, todas las decisiones importantes las toman los Jefes de Gobierno en el Consejo Europeo, en reuniones a puerta cerrada. A veces toman decisiones que erosionan la soberanía de los países, incluso en áreas donde esto no es necesario y de ahí viene el déficit democrático. Y, por otra parte, si no se ponen de acuerdo en nada, no pueden tomar decisiones y tenemos la parálisis actual. Esto es lo que ha llevado al Brexit y a la desafección hacia la UE.