Evo Morales, dispuesto a no participar en las nuevas elecciones de Bolivia

El expresidente boliviano Evo Morales ha asegurado este viernes que está dispuesto a no participar en las nuevas elecciones presidenciales que su sucesora interina, Jeanine Áñez, ha prometido celebrar para superar la crisis política aunque vetando expresamente al líder indígena.

“Por el bien de la democracia, si no me quieren no participaré, no tengo ningún problema con no participar en las nuevas elecciones”, ha dicho Morales en una entrevista concedida a Reuters en Ciudad de México, a donde llegó el martes en calidad de asilado político.

Morales ha reiterado que su única intención es “pacificar Bolivia”, algo que ya declarado en los últimos días pero ha mantenido la incógnita sobre cuál sería su rol político bajo el Gobierno de Áñez. Interrogado a este respecto, en esta ocasión ha explicado que, si la Asamblea Legislativa aprueba su dimisión a la Presidencia de Bolivia, regresará como mero ciudadano y militante de Movimiento Al Socialismo (MAS).

Además, ha rehusado pronunciarse sobre quién podría ser el candidato presidencial del MAS, señalando únicamente que esa decisión corresponde al pueblo boliviano. Morales ha llegado a reconocer en estos años que la falta de un heredero político claro le quitaba el sueño.