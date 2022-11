Feijóo hace partirse de risa a Pedro Sánchez al hacer este augurio: lo dice muy seguro, pero...

“Señoría, con 350 diputados la mayoría le debe obediencia debida. Y la otra está encantada con usted. Y no lo digo, yo lo dice señor Otegi. Ahora bien, señoría, esto no quiere decirse que no vaya a hacerse. La moción de censura se hará y se hará el 28 de mayo, pero no en una urna en el Congreso, sino en miles de urnas en todos los ayuntamientos de España”, ha afirmado Feijóo.