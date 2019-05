Ni contigo ni sin ti. Alberto Núñez Feijóo ha defendido la opción de que el Partido Popular se apoye en Vox para lograr las alcaldías o presidencias autonómicas en juego aunque sin permitir a la formación ultraderechista entrar en esos gobiernos.

En este sentido, el presidente de la Xunta y líder regional de los populares ha marcado como fórmula adecuada el “modelo andaluz”, un pacto de gobierno con Ciudadanos y que contó con los votos favorables del partido de Abascal sin ser parte del propio gobierno.

Ese acuerdo, encabezado por el presidente de la Junta, el popular Juanma Moreno, y el vicepresidente Juan Marín (C’s) es, para Feijóo “homologable a cualquier país europeo. Estamos orgullosos de ese acuerdo”, ha remarcado.

Los resultados locales del 26-M, donde Vox no ha obtenido representación en ninguno de los grandes municipios gallegos debido a sus pobres resultados evitarán al líder gallego pactar con ellos. “A mí no me gusta ese partido (Vox), como a los gallegos, que enviaron un mensaje de que no les gusta ese partido”, ha señalado en referencia a los recientes datos.

Sin embargo, también ha valorado que en un contexto tan diverso como el del 26-M los pactos deben evaluarse de manera individualizada, pues “cada territorio e institución tiene características propias”.