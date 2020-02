Feliz Sin Valentín

andreikorzhyts via Getty Images

La invasión roja se aproxima, y no, no hablo de una marea social-comunista ni de un partido de la selección española de fútbol, sino de San Valentín. Miles de corazones impresos, de fieltro, tejidos a mano, en peluches o simplemente en el noticiario de Instagram, impregnarán todos nuestros sentidos como cada 14 de febrero.

Contexto histórico

Hoy día, es la razón o motivo por el cual millones de parejas anualmente se encuentran obligados a celebrar el amor incluso aunque no les apetezca, pero también es una buena coyuntura para hacer ese tipo de cosas que si hiciésemos más a menudo y sin razón aparente, fortalecerían nuestras relaciones.

No nos olvidemos de un colectivo en expansión: ellos/as son los solteros y solteras.

Implicaciones psicológicas de San Valentín

Dos equipos; solteros contra casados. 14 de Febrero, el día en que las etiquetas cobran sentido y nos ubicamos mental y emocionalmente en uno de los dos bandos. El día en que sin darnos cuenta hacemos balance. El momento en que nos cuestionamos la razón por la que no encuentro, no quiero o no consigo tener una relación de pareja. La vergüenza del solterón aparece. Quizás también la culpa, por los errores del pasado y las malas elecciones, o simplemente tristeza por una mezcla indefinida de emociones desagradables.