Cachondeo con la respuesta de Fernando Alonso cuando le preguntan si va al supermercado

El piloto español de Formula Uno Fernando Alonso ha realizado este viernes un directo en su cuenta de Instagram donde ha contestado a las preguntas de muchos de sus seguidores.

Cuestiones deportivas sobre la temporada y también cuestiones más personales, como si va al supermercado.

Pregunta a la que Alonso contestó con una sonrisa asegurando que sí. Sin embargo, su explicación ha generado muchos comentarios en Twitter, donde se ha hecho viral.

Esto dijo el piloto:

“Pues claro. Claro que voy al súper, si no no hay compra. He vivido prácticamente solo toda mi vida. Aparte tengo que decir que es una de las cosas que más me gusta. Me mola ir al supermercado, estar a tu aire. Hacer la compra, ver lo que te apetece en ese momento, qué vas a cocinar o qué hace falta en casa. Si hace falta, no sé, cualquier cosa... toallas. Porque, no sé, tienes unas que están super usadas ya o has tenido un problema o tienes que comprar, no sé, algo para reparar la casa fuera o hacer un regalo porque se acercan los Reyes y vas a comprar papel de regalo, celo, tijeras. No sé, siempre es emocionante y bueno, cosas que son absolutamente normales para mí las disfruto como si fuesen oro porque no es que las haga todos los días al año”.