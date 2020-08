Fernando Simón explica por qué España no se puede permitir buscar el modelo sueco

Fernando Simón ha hablado este jueves en rueda de prensa de si el aumento de contagios y la forma en la que los españoles están conviviendo con el virus podría llevar al país al llamado modelo sueco.

Este modelo, que aplicaron también en un principio países como Estados Unidos y Reino Unido, anteponía la economía al control de virus e hizo que estos estados decidiesen no cerrar ni escuelas ni establecimientos.

El virólogo ha sido tajante ante la pregunta del periodista: “Tenemos que aprender a convivir, pero no a convivir dejando que haga lo que quiera. Tenemos que controlarlo al máximo”.

Simón ha asegurado que el objetivo de un confinamiento como el que se vivió en España “era evitar que nuestro sistema sanitario colapsara y controlar la epidemia”.

“No podemos buscar el modelo sueco porque dejaron de usarlo. En Reino Unido y EEUU dejaron de aplicarlo rápido. No podemos buscar ese modelo pero a medida que hay más transmisión se va generando más inmunidad. Lo que pasa que no vamos a llegar a una inmunidad del 60% sin que ello nos costara un número importante de víctimas y no podemos permitirlo”, ha afirmado.

Y ha proseguido: “Nuestro objetivo es controlar la epidemia, no inclinarnos a que todo el mundo se infecte. Ese es el objetivo que, si pudiéramos mantener la transmisión lo más controlada posible hasta que haya una vacuna, sería la situación que menos fallecidos va a generar”.