Fernando Simón explica su comentada foto de la portada de 'El País Semanal'

La portada ha generado tal revuelo que la primera pregunta que le han formulado a Fernando Simón este jueves en la rueda de prensa ha tratado sobre ella.

El experto ha admitido que la ha visto porque “es imposible que no te la enseñe alguien”. “No sé si había alguna cosa que transmitir. Me hicieron fotos y han puesto esa. No creo que haya mucho más que comentar”, ha explicado Simón, que ha subrayado que a los periodistas “les hizo gracia por lo visto” que fuera todos los días a trabajar en moto.

“Es una foto curiosa, graciosa. No tengo mucho más que comentar”, ha zanjado.

En el adelanto del reportaje que se publicará este domingo, El País Semanal explica que Simón “cosecha tantos detractores como seguidores”. “Se estampan camisetas con su rostro mientras en las redes sociales recibe todo tipo de ataques”, se señala en el texto.