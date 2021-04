Florentino Pérez: "Los clubes importantes tienen que dar solución a una situación del fútbol muy mala"

El anuncio de la creación de una Superliga europea ha sacudido al mundo del fútbol este lunes. Doce clubes europeos, entre ellos el Real Madrid, FC Barcelona y el Atlético de Madrid, han confirmado la participación en esta competición al margen de todas las demás. La noticia ya se ha topado con la oposición de la FIFA, la UEFA y el resto de confederaciones y ligas nacionales y varios Gobiernos, entre ellos el de España, Francia y Reino Unido.

El elegido para presidir la Superliga ha sido Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, quien ya aseguró que el torneo va a “ayudar al fútbol a todos lo niveles”. Esta madrugada ha acudido al programa El Chiringuito de Jugones, que conduce Josep Pedrerol, donde la idea de “salvar al fútbol” ha sido la más repetida por el empresario.

“En ocho años es la primera vez que viene”, ha señalado Prederol. “Y a lo mejor es la última”, ha respondido Florentino Pérez en tono de broma, pero pronto se ha puesto muy serio.

“Los clubes importantes de Inglaterra, España e Italia tienen que dar solución a una situación del fútbol muy mala. Se han perdido 5.000 millones de euros entre todos los clubes”, ha indicado Florentino. Además, ha añadido que El Madrid, en los dos últimos años, ha perdido 400 millones por la pandemia.

“Estamos pasando una situación, todos, muy mala. Cuando no tienes ingresos más que los de la televisión, la única forma de rentabilizarlos es haciendo partidos más competitivos, con más atractivo. Y llegamos a la conclusión de que si en vez de hacer entre semana la Champions League, hacemos una Superliga entre los grandes clubes, seríamos capaces de paliar los ingresos que hemos perdido”, ha explicado el presidente del Real Madrid durante los primeros minutos de la entrevista.

“El fútbol tiene que cambiar”

Pedrerol le ha preguntado sobre la oposición de la UEFA: “El fútbol tiene que evolucionar, como las empresas, las personas, las mentalidades. Las redes han cambiado la forma de comportarse y el fútbol tiene que cambiar y adaptarse a los tiempos que vivimos”.

“El fútbol iba perdiendo interés, se nota en que las audiencias van bajando y los derechos disminuyendo y algo había que hacer. Estamos todos arruinados, el fútbol es global y estos 12 equipos y alguno más tenemos fans en todo el mundo. La televisión tiene que cambiar para que podamos adaptarnos. Los jóvenes ya no tienen interés por el fútbol, ¿por qué no? Porque hay muchos partidos de escasa calidad y no les interesa, tienen otras plataformas para distraerse”, ha destacado esta noche.

“Siempre que hay un cambio, siempre hay gente que se opone, le pasó a Bernabéu y cambió la historia del fútbol. ¿Qué tiene de atractivo? Que juguemos entre los grandes, la competitividad, se generan más recursos. ¿Los ricos? Yo no soy dueño del Real Madrid, somos un club de fútbol y hacemos esto para salvar el fútbol que es un momento crítico”, ha continuado.

Planta cara a la UEFA

“No es una liga cerrada, no es verdad, es abierta. Creemos en los méritos de los equipos. Nosotros somos solidarios. La UEFA ingresa 120 millones. Y si generamos más cantidad de dinero la UEFA ingresaría tres o cuatro veces más. Lo hacemos para salvar el fútbol”, ha incidido.

“Vamos a hablar con la UEFA y con la FIFA, lo hemos dicho en el comunicado. No entiendo que se enfaden”, ha respondo. “La UEFA está trabajando en otro formato. No hay quien lo entienda y no genera ingresos para salvar al fútbol. Es para salvar a todos, no solo al Madrid o a los grandes”, ha resaltado.

El presidente del Real Madrid también ha insistido, en más de una ocasión, en calificar a la UEFA como un monopolio: “La UEFA es un monopolio y debe ser transparente. Queremos mejorar y salvar el fútbol. No soy dueño del Madrid. Entré en el Madrid para salvar el club y lo hice desinteresadamente porque la situación económica era muy mala, los jugadores no cobraban. Ahora queremos ayudar y salvar al fútbol”.

“La UEFA no tiene una buena imagen, debe ser dialogante y no amenazante. Han hecho un formato que no funciona. Todo el mundo dice que no funciona, nadie lo entiende”. “En el 2024 estaremos muertos”, ha sentenciado en su conversación con Pedrerol.