Fran Rivera se explica tras la polémica política por la que ha sido 'trending topic' en España

Ahora, ha querido explicarle a Susanna Griso lo que pretendía con ese vídeo: “Yo entiendo que la situación no es fácil y que no hay nadie preparado para gestionar perfectamente esta situación, pero estamos cometiendo la garrafada y el error de hacerlo todo político”.

Rivera ha cargado contra Pedro Sánchez por su forma de explicar las fases de la desescalada: “Es que suena a cachondeo”.

“Lo hice en tono de humor en tono a los Hermanos Marx, como la parte contratante y lo hice como una coña absoluta. La mayoría lo ha entendido”, ha señalado Rivera, que ha asegurado que una fuerte crispación en redes sociales”.

El torero ha asegurado que se ha sacado todo de contexto y que “evidentemente era en tono de humor”. “En el papel que tenía no tenía nada escrito. Esa es la pena que estamos viviendo, cómo algo de humor, depende de quién lo haga, no se me ataca a mí, se me ataca a lo que creen que yo puedo representar. Y yo no represento absolutamente nada”, ha añadido.