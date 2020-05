La legislatura, en el aire por la ruptura de la mayoría de la investidura

El ‘no’ de los 13 diputados de ERC no es un problema insalvable para Sánchez, porque los naranjas pueden socorrerle de nuevo y apuntalar los presupuestos de la reconstrucción. En caso de que Ciudadanos le de un ‘sí’ cuando se voten las cuentas, la suma de Partido Popular, Vox y el bloque independentista catalán (ERC, JxCat y CUP) no tumbará los presupuestos generales del 2021 si, además, Sánchez mantiene el resto de apoyos que le votaron en enero: PSOE, Unidas Podemos, PNV, Compromís, Más País, Teruel Existe, BNG y Nueva Canaria.

La clave es la entrada de Ciudadanos, centrado en mostrarse útil y borrarse de la foto de Colón, en la correlación de fuerzas que mantiene vivo el estado de alarma. Las fuentes de ERC en la Cámara Baja consultadas se sienten ninguneadas por el juego de alianzas que está desplegando el presidente del Gobierno. Y recalcan que “no puede ser” que su grupo esté negociando con los socialistas la prórroga de la alarma y estos anuncien a la vez el acuerdo con los naranjas.

En el seno independentista ha sentado muy mal el comunicado que difundió el equipo de Inés Arrimadas en el que se arrogaba paralizar la mesa de diálogo entre Govern y Moncloa. “Nosotros no nos vamos a levantar de la mesa. ¿Pero de qué va esto? Que lo expliquen, que no mientan, porque es surrealista”, explican los de ERC, que señalan la rectificación del PSOE con Bildu sobre la derogación de la última reforma laboral como ejemplo por qué no se fían de los socialistas. Aunque la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, se apresuró a contradecir a los naranjas: la mesa no se cae.

“Ciudadanos no es ya que no esté a favor del derecho de autodeterminación, es que tiene acuerdos de Gobierno en otros sitios con la ultraderecha”, justifican estas fuentes el rechazo a Arrimadas, que añaden: “El PSOE elige al final lo fácil y su elección está incomodando a su socio de Gobierno, a la gente de Unidas Podemos”.