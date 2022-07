Poco antes de ese momento, la portavoz de Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, había afirmado que las medidas anunciadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, van en la “buena dirección”, sitúa al Ejecutivo en “consonancia” con el bloque de investidura tras varias decisiones “erróneas” y le emplaza a que este “cambio de rumbo” que ha dado sea “decidido” y no sujeto al “albur de las circunstancias”.

No obstante, ha reclamado que los nuevos impuestos a la banca y a las eléctricas sea permanente y no temporal, como ha apuntado Sánchez en su intervención durante el Debate del Estado de la Nación, y echa en falta que no aborde una reforma fiscal más “profunda” que incluya impuestos a las grandes rentas y empresas.