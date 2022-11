Génova, preocupada ante la crisis sanitaria en Madrid: "Todo se está agravando"

Dudas en Génova mientras las encuestas respaldan a Ayuso

En el PP observan con preocupación cómo la Sanidad ha escalado enteros para convertirse en la cuestión que abre portadas e informativos de radio y televisión. Y, en particular, lo que está ocurriendo en la Comunidad de Madrid, con médicos y enfermeros relatando prácticamente a diario sus penurias. Así lo resumen un diputado nacional: “O se responde con inteligencia a esta crisis o el problema se hará más grande. Pasan los días y la percepción es que todo se está agravando. Desde la Comunidad no se está dando ninguna solución”.



De momento, la dirección nacional del partido, con Alberto Núñez Feijóo recién aterrizado de su gira por América Latina, ha optado por ponerse de perfil. “Es una cuestión regional”. Pero eso no quita para que estén muy pendientes de la crisis y observen que no hay visos de solución.