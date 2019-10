Guardiola: "Haré lo que me pidan para defender los derechos humanos aquí, en Alsasua o en los países árabes"

“Siempre haré lo que me pidan si sirve para defender los derechos humanos, aquí, en Alsasua, en Madrid o en los países árabes”. Pep Guardiola ha vuelto a defender la causa independentista en Cataluña en una rueda de prensa previa al partido de su equipo, el Manchester City, de la Premier League inglesa y coincidiendo con la huelga general catalana, en el quinto día de protestas.

La plataforma Tsunami Democràtic publicó el lunes un vídeo en el que Guardiola leía un comunicado defendiendo “diálogo” y acusando a España de vivir “una deriva autoritaria”. El que fuera jugador y entrenador del Barça ha explicado que “lo único que pedía era que la gente se sentase a hablar. La comunidad internacional tiene que ayudarnos para solucionar el conflicto entre Cataluña y España y la única forma es a través de un mediador externo. Es increíble pero tengo amigos personales que van a pasar nueve años en prisión por votar, lo único que piden es eso, votar, y esa es la razón por la que no son 10 ni 15 personas las que van a ir hoy, sino millones. Esperemos que Europa y el Reino Unido den un paso adelante y nos ayuden”.

Guardiola se ha mostrado confiado en que “mi país” se manifieste de forma pacífica este viernes y en próximos días tras cuatro jornadas de violencia y graves disturbios. “Sé exactamente lo que va a suceder hoy en mi país, en Cataluña, es increíble cómo la gente de forma pacífica está llegando de todas partes de Cataluña a Barcelona para dar su apoyo a los siete presos políticos y dos activistas sociales que han sido encarcelados durante más de 100 años entre todos. Si la gente no estuviese convencida de que no ha sido algo justo esos millones de personas no irían caminando hasta la ciudad más grande de Cataluña para mostrarles su apoyo tanto a ellos como a los exiliados que no pueden volver a su hogar”.