Guti pide que dejen de llamarle Guti: "No me llamo Guti"

Guti, entrenador del Almería, ha pedido en rueda de prensa que dejen de llamarle así.

Lo ha hecho tras la pregunta de un periodista, cuando ha hecho un paréntesis para hacer esta aclaración:

“Aparte, una cosa, me gustaría que me llamaran José María Gutiérrez, no Guti, porque estoy escuchando en todos los sitios lo de Guti, Guti, y me llamo José María Gutiérrez, no Guti”.