Hay más dignidad en un aplauso que en mil caceroladas

Desde que estalló la pandemia del covid-19 , a comienzos de marzo, las principales ediciones internacionales de The HuffPost —EEUU, Italia, Reino Unido, Francia, Grecia, Canadá, India y España— se reúnen a diario para informar de la evolución de la crisis sanitaria en cada país. El caso español les tiene fascinados: en ninguno, ni siquiera en los castigados Brasil de Bolsonaro , EEUU de Trump o Reino Unido de Johnson , existe una fractura social tan evidente como en España. Sencillamente, les cuesta creerlo: la responsable de la edición canadiense comentó cómo allí todos los partidos habían permanecido unidos desde el primer minuto en una lucha que saben no es política, sino sanitaria.

La derecha extrema se echa a la calle y uno no se reiría a carcajadas si el problema no fuera tan grave. Exigen libertad mientras protestan con plena libertad; llaman golpistas a un Gobierno con más de diez millones de votos; claman contra la dictadura enarbolando banderas preconstitucionales; se quejan de ser censurados mientras acallan a los periodistas que cubren las marchas; tienen la desvergüenza de defender a la ‘España que madruga’ desde sus descapotables; hablan y hablan y hablan de patria y nación mientras escupen contra los compatriotas que no piensan igual. Enarbolan la bandera de todos para dividir.

Y gritan, gritan contra Sánchez, contra el Gobierno, contra los socialistas, los comunistas, la izquierda... Gritan contra el enemigo. Llevan años hablando de cerrar heridas pero sus gestos, palabras y comportamiento son propios de la España de principios de 1936.

No es el covid-19, ni siquiera son los muertos: su virus es Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, el PSOE y Unidas Podemos. Su enfermedad es la izquierda. Por eso atacan con saña, sin argumentos y con mentiras. No importan los medios cuando el fin es hacer caer un Gobierno que ni aceptan ni toleran. No entienden la democracia como la libre elección de los representantes políticos, sino como un sistema óptimo siempre y cuando se ajuste como un calcetín a sus deseos. Si la democracia no lo hace, entonces dejará de serles útil.

Creen que son más porque gritan más alto, tienen cacerolas más resistentes. Y son fácilmente susceptibles. Hoy lo que más les irrita son los aplausos: un motivo más, si es que se necesitaba, para seguir saliendo a los balcones hasta enrojecer las manos. Hay más dignidad en un solo aplauso que en mil caceroladas. Hay más dignidad en un sólo gesto de agradecimiento que en mil de desprecio.