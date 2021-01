Hemos comparado los discursos de investidura de Biden y Trump y… bueno, juzga tú mismo

El proteccionismo de Trump no tuvo límites, tampoco en su discurso. “Durante muchas décadas hemos enriquecido la industria extranjera a costa de la industria estadounidense, hemos subsidiado a los ejércitos de otros países mientras permitimos que el nuestro quedara tristemente mermado. Hemos hecho ricos a otros países mientras la riqueza, la fuerza y la seguridad de nuestro país se ha esfumado en el horizonte”, dijo Trump.

Siguiendo en la línea de buscar la unidad, el demócrata ha apelado al entendimiento, a la solidaridad y a dejar atrás los prejuicios.

“Compatriotas, en el trabajo que tenemos por delante nos vamos a necesitar los unos a los otros. Necesitamos todas nuestras fuerzas para perseverar en este oscuro invierno. Tenemos que dejar a un lado la política y hacer frente a esta pandemia como una nación. No nos tenemos que ver como adversarios, sino como vecinos”.

Biden ha hablado al menos en dos ocasiones de la “fea realidad del racismo” y de la crisis climática. Sobra decir que a Trump ni se le pasó por la cabeza mencionar en su discurso esas ideas.

“Nos mueve el reclamo por la justicia racial. El sueño de que haya justicia para todos no se pospondrá más. El grito por la supervivencia viene del propio planeta, y ese grito no puede ser ni más desesperado ni más claro. El auge del extremismo político, del supremacismo blanco, del terrorismo nacional: tenemos que confrontarlo y lo derrotaremos”.

El demócrata también ha tenido un (pequeño) gesto hacia el feminismo. Biden ha elegido como vicepresidenta a Kamala Harris, y esto no sería tan noticioso si no fuera porque es la primera mujer en ocupar el cargo, además de ser negra y de origen asiático. Joe Biden lo ha recordado así en su discurso:

“Aquí estamos hoy, donde hace 108 años años en otra investidura, miles de manifestantes intentaron bloquear a las mujeres valientes que marchaban por el derecho a voto. Hoy celebramos el juramento de la primera mujer vicepresidenta, Kamala Harris. No me digáis que las cosas no pueden cambiar”.