El hijo de Audrey Hepburn se pronuncia sobre la polémica elección de Rooney Mara para dar vida a su madre

La noticia de que Rooney Mara (36 años) interpretará a la icónica Audrey Hepburn en la gran pantalla cayó sobre el público como un jarro de agua fría. La gran mayoría manifestó su descontentó con fervor el pasado 6 de enero, cuandoVarietyreveló que Luca Guadagnino (Call Me by Your Name) está preparando una película para Apple sobre la protagonista de Desayuno con diamantes, y que contará con Mara para protagonizarla.

¿De dónde nace la polémica? De que los indignados tenían otra clara favorita para el papel y no contaban para nada en sus quinielas con la actriz de Carol. Preferían, sin lugar a dudas, a Lily Collins. De hecho, manifestaron que la intérprete de Emily en París es igual físicamente a la británica que murió hace casi 30 años.