Holanda, un 10% responsable del genocidio de 350 musulmanes en Srebrenica

El abogado de las víctimas, Simon van der Sluijs, declaró a Efe que es “una lástima que la responsabilidad haya sido limitada solo al 10% del daño provocado”, porque las madres, que han perdido a maridos e hijos, “han sufrido, y lo han hecho por las acciones de los serbobosnios, pero también porque no fueron protegidos” por el Dutchbat.

La Corte Suprema subraya que tener a los serbobosnios supervisando la evacuación de unas 25.000 personas no fue ilegal y recuerda que el Dutchbat ayudó a mujeres, niños y ancianos a escapar de forma segura, aunque “de ninguna manera hubiera podido evitar que los serbios capturaran a los varones y los mataran”.

Sin embargo, subraya que -al obligarlos a sumarse a las evacuaciones y mostrárselos a los serbobosnios, que los detuvieron bajo la excusa de investigar si han hecho algo ilegal- los soldados holandeses los privaron de la oportunidad “pequeña, pero no despreciable”, de mantenerse fuera de peligro.

La máxima estancia judicial holandesa consideró que no se puede culpar al Estado de ser, en parte, responsable de todo el genocidio de Srebrenica -que se cobró la vida de más de 8.000 hombres musulmanes- porque los cascos azules de la base de Dutchbat no podían evitar la caída de este enclave en manos de las fuerzas serbobosnias.

“Estábamos protegidos por la ONU. Srebrenica y Zepa eran las zonas protegidas. En esas dos localidades había unas 60.000 personas. No teníamos armas para enfrentarnos al enemigo y no nos protegieron. Nosotros sufrimos el genocidio bajo la bandera de la ONU, su bandera, y ahora dicen que no son responsables”, añadió Hotic en una entrevista con Efe a las puertas del Tribunal Supremo en La Haya.

En nombre de Las Madres de Srebrenica subrayó que las víctimas tienen “derecho a que se reconozca el 100% de la responsabilidad por quienes cometieron y permitieron que se cometiese el genocidio”, y advirtió de que esta guerra judicial no termina con el Supremo, y que irán “a un tribunal mayor” para exigir justicia.

En comparación con sentencias previas, el fallo de este viernes redujo en un 20 % la responsabilidad del Estado holandés en lo ocurrido. Un tribunal local de La Haya dictaminó en 2014 que Holanda era parcialmente responsable de un 30 % de aquellas muertes, una sentencia confirmada en 2017 por una corte de apelación.