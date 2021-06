"No van a hacer nada unilateral. Si se vuelven a cometer delitos, se vuelve a ir a un tribunal"

El ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, ha defendido este lunes los indultos a los líderes del procés como una apuesta “bastante sensata” para la “reconciliación” y ha deslizado que la decisión sobre su concesión estará lista antes de verano.

“Yo creo que sí, pero mi padre decía que creer es no saber y como no depende de mí... tenemos esta dificultad de opinar sobre una cosa que no ha ocurrido y nos movemos en el terreno de la hipótesis y lo abstracto. Pero no creo que tarde mucho”, ha explicado Iceta en una entrevista en la Cadena SER.

En su conversación con Àngels Barceló, el ministro catalán se ha mostrado convencido, además, de que “no van a hacer nada unilateral”, algo que preocupa a quienes insisten en la falta de arrepentimiento de los políticos condenados, que insisten en que volverían a dar los pasos que dieron en el pasado y que los llevaron ante el Supremo. Pero “si se vuelven a cometer delitos, se vuelve a ir a un tribunal”, ha zanjado. “El independentismo tiene que mantener sus objetivos, pero hay que cumplir la ley. Solo he visto en riesgo la unidad de España cuando el PP está en el poder”, añade.

Así, y recordando las declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el ministro ha defendido la necesidad del “reencuentro y el regreso de la política”, algo a lo que la medida de gracia “puede ayudar”. “Estamos obligados a esperar a ver cuál es la propuesta del ministro de Justicia, pero si estamos empeñados en la reconciliación es una decisión bastante sensata”, ha insistido.

Sobre la posibilidad de que el PSOE pague un elevado precio político por dar el paso del indulto, Iceta defiende que “en política, las grandes decisiones siempre tienen costes, porque a veces tienes que ir contra la opinión pública”. ”¿La tuvo para Suárez legalizar al Partido Comunista? Pues, probablemente. El único problema es que al final tiene que decidir el Gobierno y sufrir la crítica por eso”, remarca.

Sobre la cita en Colón de los partidos de centro, derecha y ultraderecha del próximo 13 de junio contra estos indultos, Iceta afirma que le suena “a deja vu”. “Si un Gobierno considera que hay que establecer perdón para volver al diálogo, hay que darle una oportunidad a eso”, defiende.

También ha tenido palabras de respaldo para el nuevo president de la Generalitat, Pere Aragonès (ERC), con quien Sánchez ha tenido ya oportunidad de hablar y con el que se verá este mismo mes. Entiende que “es de los más adecuados para un diálogo dentro de ERC” y por eso “hay que dar una oportunidad”. “El independentismo tiene mayoría parlamentaria y tiene derecho a gobernar”, asevera. Sobre su compañeros del PSC, Salvador Illa, que será el jefe de la oposición en el Parlament y que realmente ganó las elecciones del pasado 14 de febrero, afirma que “está haciendo algo muy interesante como es una oposición que propone alternativas”.

Iceta aún no conoce la fecha en que se reunirá la mesa de diálogo para Cataluña, según ha afirmado en su entrevista. “Me parece muy bien que se vean Sánchez y Aragonès. Sí sé es que sus agendas se cruzan en Barcelona bastante. Pero, para la mesa de diálogo habrá que esperar un poco más”. “No sé si yo estaré en la mesa de diálogo, pero ayudaré desde el lugar que toque y trabajaré para que Sánchez cumpla sus objetivos”, ha garantizado.

¿Crisis de Gobierno?

Ante la posibilidad de que Sánchez acometa una crisis de Gobierno, como justo adelantó la semana pasada la SER, ha respondido con un “no lo sé, a mí no me han dicho nada”.

“Veo en este un buen Gobierno tanto en su totalidad como uno por uno. Tiene mérito en haber acertado en el enfoque de fondo: vacunación y recuperación económica. Veo a un Gobierno capaz de negociar y aplicar los fondos europeos. Siempre hay errores y problemas en los gobiernos, pero este es un buen gobierno que tiene perspectiva de durar”, concluye.