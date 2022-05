Iker Jiménez se refiere así a lo que dijeron de él en Twitter Pablo Iglesias y Gabriel Rufián

Jordi Wild entrevista a Iker Jiménez para su podcast. YOUTUBE

El youtuber le ha preguntado a Jiménez que cómo lleva él las críticas en redes sociales y le ha preguntado concretamente por un tuit que puso el periodista sobre el lenguaje inclusivo —tema al que le han dedicado más de media hora al inicio de la charla— y donde, en las respuestas, según Jordi Wild, le decían “habla del lenguaje que no existe el que te explica Ganímedes”.

“Es como todo, es que Iker que dice que el Chupacabras, o Iker que dice que habla com extraterrestres. ¿Cuándo he dicho yo eso? Claro, si el que habla es un ignorante de primera división que no sabe ni de qué va el programa y solo habla de oídas pues entiendes todo. Estás hablando de una cosa que no sabes, tío”, ha empezado diciendo.

"Algunos me llamarán facha": la reflexión de Iker Jiménez sobre el lenguaje inclusivo pic.twitter.com/Fr7qyKTepq — TVMASPI (@sebas_maspons) April 18, 2022

Ha hablado Jiménez del “estigma” de Cuarto Milenio por el que muchos presuponen lo que puede llegar a pensar o decir de ciertos temas sin él haberse pronunciado. Ha recordado también a unas palabras del crítico de televisión Ferrán Monegal en el que lo felicitaba por “bajarse de los platillos volantes” y centrarse en otros temas más científicos. Ahí ha remarcado Jiménez que, en 700 programas, por cada episodio dedicado a los ovnis “hay cuatro de arqueología, historia y ciencia”.

Ha señalado que algunas personas, cuando tienen que referirse a su figura, usan estos temas de los marcianos pero, sin embargo, obvian otros temas más relacionados con la psicología o la ciencia.

Ahí ha aprovechado también para hablar de que hay “varios políticos importantes” como Pablo Iglesias o Gabriel Rufián “que decían cosas sobre el fascismo del programa”. Un comentario que hizo el fundador de Podemos acerca de unas polémicas palabras sobre la guerra en Ucrania que verbalizó un colaborador de Horizonte, el otro programa de Iker Jiménez en Cuatro.

“Todo bajo un cliché tan bajo que yo soy de la EGB, no llega ni a cuarto de EGB. Tan poco intelectual, tan no saber lo que se está diciendo y eso que algunos de ellos eran bastante fans. No saber lo que se está diciendo que dices bueno, estos tipos manejan la misma información para todo, no van a ser solo ignorantes en esto, no saben de qué va el programa”, ha afirmado.

Jordi Wild le ha preguntado si lo pasa mal después de estos ataques, si duerme mal o si le dan algún dolor de cabeza. “Nada. Hace poco me escribió un tuit Rufián, que fíjate la influencia que tiene o Pablo Iglesias. ¿Pablo Iglesias, no? ¿Yo he contestado? No. Me dan exactamente igual”.

Para mí el mejor entrevistador de la actualidad. @JordiWild

Espero que os guste. Hay de todo.

The Wild Project #137 ft Iker Jiménez | Sus polémicas, Sociedad de la ca... https://t.co/5f1VfIlKqE vía @YouTube — Iker Jiménez (@navedelmisterio) May 6, 2022

“Fíjate también que show, incluso interesante para mí como seguidores, como tal, si yo cojo a Don Pablo y digo ‘bueno Don Pablo pues ahora vamos a hablar’ y evidentemente usted es mucho más culto y mucho más intelectual y tiene más conocimientos que yo pero ahora vamos a hablar. O el señor Rufián que seguro que está a años luz de este pobre contador de cosas de fantasmas. Eso generaría una ristra de polémicas...”, ha afirmado.

También ha comentado que otros periodistas le han puesto casi como “estandarte nazi”: “Que tú dices, jo, qué fuerte que periodistas señalen a compañeros”.

“Quédate con los fantasmas, con los ovnis con lo que tú quieras. ¿Ese es tu argumento para una cosa que no es lo que estamos hablando? Y no falla Jordi, tú haz la estadística. Todos ellos hicieron el canelo e hicieron una fantasmada mucho más peligrosa. Nos costó caro esa fantasmada, ese fantasma sí que daba miedo no lo que cuento yo a veces”, ha dicho para zanjar el tema con respecto a los inicios de la pandemia.