Iker Jiménez se pronuncia tajante sobre la eliminación de las mascarillas en interiores

El periodista ha empezado contando que su hija y su mujer se han contagiado de coronavirus después de que la pequeña lo cogiera en el colegio. “Ese lugar que era tan seguro... Eso es una mentira increíble porque no hay ningún lugar realmente seguro. Por su parte, Carmen tuvo su fiebre y sus historias. Para algunos es una gripe más, pero yo no he pasado muchas gripes y no creo que sea como una gripe. Es una moneda al aire”, ha afirmado.

Jiménez ha señalado que entiende que un país como España y más con las circunstancias actuales tenga que seguir hacia adelante para evitar problemas más graves. “También se han hechos cosas porque el público está ya en otras. Sé que se hacen cosas porque es mejor que las cosas bajen de un primer plano a un segundo plano”, ha indicado.

Tras esas palabras, se ha mojado y ha reconocido que a él le parece “un poco precipitado” eliminar la mascarilla en los interiores. “No sé lo que va a pasar, pero lo vamos a ver porque hay mucha gente que está cayendo otra vez, aunque los doctores nos dicen que la intensidad de los casos, en general, es menor”.

Durante su discurso, Jiménez se ha cuestionado la razón por la que su hija y su mujer lo han cogido y él viviendo con ellas no. ”¿Hay algo genético y diferente? Es una pregunta que hay que hacerse y no sabemos”.

También ha criticado que haya podido llevar a su hija a la escuela: “A mi hija la podía haber llevado al cole, así que a lo mejor soy muy mal ciudadano por no llevarla, pero mi responsabilidad es que otros niños no se contagien. Me parece algo lógico, pero el que establece el sistema dice que si no tiene síntomas hay que llevarla”.

“Sabemos perfectamente que sin síntomas contagia exactamente igual, entonces por qué va a meter en la clase de mi hija una niña contagiada? Será lógico que supere el virus”, ha añadido.

Jiménez, que ha reconocido que está deseando que todo vuelva a la normalidad, ha comenzado a plantear preguntas sobre la eliminación de las mascarilla: ”¿Hay criterio sobre las medidas que se van a tomar? ¿Quiénes son los especialistas que han tomado esas medidas? ¿Bajo qué parámetro? ¿Por qué existe la misma nube negra de desinformación que ha habido con casi todo en la pandemia?”.

“Yo odio la mascarilla, y personalmente no me gusta nada llevarla, aunque empiezo a entender que igual es lógico llevarla de forma puntual en un futuro. Prefiero equivocarme, pero viendo con los casos que hay, yo no sé si es el momento perfecto de quitarlas. No sé quién decide y no sé bajo qué estudios se decide”, ha afirmado.

Finalmente, ha concluido deseando que ojalá “las medidas vayan para adelante y no haya ningún problema y nos olvidemos de esto”. “Con la historia de estos dos años, sospecho y ojalá me equivoque que no está hecho con criterio. Se hace por otros motivos en fechas concretas y no con la conciencia científica de que este es el momento de hacerlo. Es mi opinión personal”, ha zanjado.