Aplausos en el Congreso a Illa por su respuesta a esta diputada de Vox: le bastan dos minutos

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha comparecido a petición propia en el Congreso de los Diputados para abordar la situación de la pandemia de coronavirus en España ante los portavoces de la Comisión de Sanidad.

Y se ha mostrado muy firme en su defensa del papel y el trabajo de su equipo, sin evitar autocrítica y sin negar que se han podido hacer las cosas mal.

Uno de los alegatos más contundentes del ministro ha llegado cuando le ha tocado responder a la portavoz del partido de ultraderecha Vox, Rocío de Meer, quien ha achacado los brotes a la llegada de inmigrantes, ha situado el inicio de la pandemia en España en el 8 de marzo, coincidiendo con la manifestación feminista; y ha acusado al Gobierno de no respetar a los muertos.

Illa, tras recordarle a la portavoz ultraderechista que los primeros contagios en España no eran “ciudadanos chinos” sino “europeos”, ha respondido lo siguiente:

“Respecto a los fallecidos y al respeto que merecen al Gobierno, pues mire, acordamos todos hacer un homenaje a las personas fallecidas. Fue presidido por los reyes, asistieron todas las administraciones públicas y todos los partidos políticos, excepto el suyo. Era un buen momento de manifestar respeto a los fallecidos y fue un acto emocionante. Y vinieron representantes internacionales muy relevantes. Todos juntos, porque todos respetamos a los muertos. Todos. ¿Usted se cree que yo no respeto a los fallecidos? Todos nos juntamos ese día allí. Me hubiera gustado que usted estuviera. Y su partido.

Sobre la agenda ideológica, yo sólo le digo una cosa: es usted la que me ha parecido que quiere dejar a inmigrantes y feminismo fuera de todo esto. Esto no va de ideología, esto es una pandemia y se combate con criterios médicos y de salud pública. Y lo solucionamos en el mundo y lo solucionamos para todo el mundo, también para los inmigrantes que vienen a nuestro país buscando mejores oportunidades de vida muchas veces, o no lo solucionaremos. Esto no va de egoísmo. Esto no va de que esto lo soluciono en mi territorio, en mi municipio, en mi casa. No va de esto. Una pandemia es lo más alejado de esto. Es lo que pone de manifiesto que estos enfoques no pueden funcionar en un tema de salud pública. Hemos de curarnos todos juntos y todo el mundo. También África. Esto es así”.