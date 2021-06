'Impeachment' a Bolsonaro: las acusaciones de la oposición para echar al presidente de Brasil

ADRIANO MACHADO via REUTERS

ADRIANO MACHADO via REUTERS El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, durante un acto en el Palacio de Planalto, el pasado 10 de junio.

Ya no es Bolsonaro hablando de “gripezinha”, animando a ser “hombres fuertes” frente al virus, renegando de las mascarillas, promoviendo actos multitudinarios y asistiendo a ellos, abogando por no respetar las cuarentenas... Es supuesta prevaricación. Actuar mal a sabiendas. Palabras mayores.

Bolsonaro se escuda en que le resulta imposible saber “lo que ocurre en cada ministerio” y que confía en sus ministros. “No tengo cómo saber lo que ocurre en los ministerios. Confío en mis ministros y no hemos hecho nada errado”, declaró el mismo lunes. Lleva ya cinco ministros de Sanidad en su mandato...

Pero Miranda estaba inquieto y habló con su hermano, Luis, diputado partidario de Bolsonaro. Hablaron con el presidente y este dijo que pondría en caso en manos de la Policía. Eso nunca pasó. De ahí que el lunes de esta misma semana tres senadores hayan puesto una demanda ante la Corte Suprema para que se investigue si el presidente cometió el delito de “prevaricación” al no denunciar esas sospechas de corrupción en la compra de Covaxin.

El último escándalo que ha echado gasolina al fuego popular y estará recogido en ese capítulo de despropósitos sobre la Covid-19 tiene que ver con las vacunas. Se han producido acusaciones de corrupción contra su gabinete y su partido en la compra de las vacunas indias de Covaxin. Todo viene de una factura de 45 millones de dólares por tres millones de dosis de dicha vacuna, de un encargo hecho al laboratorio indio Bharat Biotech. Esa factura cae en las manos de Luis Ricardo Miranda, jefe de importaciones médicas del Ministerio de Salud del país, y despierta sus sospechas. Había algo raro: no aparecía el nombre de Madison Biotech, la firma singapureña que la envió y que parece ser que era una fachada.

Le ebullición que estos días viven las calles de Brasil, con protestas masivas contra el Gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro , salta ahora a las instituciones. Tras meses en los que la oposición más progresista se ha dejado las manos firmando iniciativas para pedir un juicio político que lo destituya -hasta 121 recursos han presentado ya-, varios antiguos aliados del presidente se han caído ahora del caballo y han tomado conciencia de que su tiempo ha acabado, de que no puede estar más en el poder.

El pronunciamiento de la comisión es entonces enviado a la Cámara de Diputados para ser sometido a votación. Esta debe llevarse a cabo en el plazo de 48 horas y es nominal. El proceso de impeachment sólo seguirá adelante si cuenta con la aprobación de por lo menos dos tercios de la Cámara, 342 del total de 512 diputados. El presidente actual, según la prensa local, lleva días moviéndose intensamente con diputados de ese centrão y haciendo promesas para garantizarse el respaldo necesario. De no obtener ese apoyo, la petición será archivada y Bolsonaro permanecerá en el cargo.

El próximo paso consiste en la creación de una comisión especial de la Cámara para analizar la denuncia. Está compuesta por 65 diputados titulares e igual número de suplentes, que representan a todos los partidos en forma proporcional a las respectivas bancadas. Tras recibir la notificación de la Cámara, el presidente tiene un plazo de 10 sesiones plenarias –con presencia de un mínimo de 51 diputados cada una– para presentar una defensa por escrito. Cumplido el plazo, independientemente de que haya recibido o no una defensa escrita del presidente, la comisión especial tiene cinco sesiones más para emitir su parecer, para decir si recomienda o no la continuación del proceso de destitución.

Que prospere el impeachment no es sencillo. Una cosa es que Bolsonaro esté perdiendo apoyos políticos y populares y otra es que no tenga red. Primero, tras la presentación del documento por parte de la alianza de partidos, el presidente de la Cámara de Diputados tiene que aceptarlo y dar inicio al proceso de destitución. Ahora mismo preside el hemiciclo Arthur Lira , su amigo.

NurPhoto via Getty Images

NurPhoto via Getty Images "Impeachment ya. Bolsonaro a la cárcel", se lee en el cartel de una manifestante en una protesta en Sao Paulo, el pasado sábado.

Las protestas siguen

Las grandes manifestaciones en la calle se multiplican y, de nuevo, se ha programado una “quedada masiva” para el 3 de julio. Los ciudadanos protestan por los niveles de paro, del 15%, o los de pobreza, con 58 millones de brasileños que corren el riesgo de no comer por falta de dinero. Dice Bolsonaro que él “es el mesías” pero no hace “milagros”, que no ha sido “culpa suya” que el coronavirus haya golpeado fuerte. Respuestas, pocas. Hasta ha rechazado -se dice que siete veces- una oferta de Pfizer para suministrarle vacunas pronto.

Se le han ido cuatro ministros de Sanidad, los de Medio Ambiente, Defensa y Exteriores, algunos titulares de carteras se vacunan en secreto para no “enfadarlo”. “Se quedan los mejores”, se defiende.

Para tratar de congraciarse con los ciudadanos, se le ocurrió ofrecer Brasil como sede para la Copa América de fútbol, después de que lo rechazasen Argentina y Colombia por los riesgos que lleva aparejado un evento con tantas personas, en plena pandemia. Le salió mal: la gente no se ha puesto feliz por poder ver fútbol, sino que se ha indignado porque, de nuevo, se pone en riesgo su salud olvidando que van ya 18,5 millones de infectados y 515.000 fallecidos.

“Impeachment y vacunas. Balones no”, decía una pancarta en una de las protestas de Río. Este miércoles toca ver si ese juicio político da, al menos, un primer paso.