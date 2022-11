Incredulidad en Twitter con el mensaje político que ha publicado el exfutbolista Donato

Ben Radford via Getty Images

Tras la victoria de Lula da Silva en las elecciones de Brasil, y junto al dibujo de una bota militar con la bandera de ese país pisoteando la hoz y el martillo, el exdeportista ha escrito: “La guerra no ha terminado todavía”.

“El pueblo brasileño se despertó. No va a quedar así. Si la gente sale a la calle, se puede hacer una intervención militar. El comunismo no puede volver al poder. No se rindan”, ha añadido.